El investigador Macip, de la viruela del mono: "Suele tener efectos más graves en niños pequeños"

Salvador Macip, médico e investigador , declara que la hipótesis de la expansión por Reino Unido "es que un ciudadano británico lo cogió en Nigeria y así es como hay llegado por Europa". Aún así, el experto comenta que por el momento "no se puede seguir bien la cadena de transmisión" . Por otro lado, añade que "las personas que no tenían en un principio contacto con el brote original están dando positivo". Macip señala que en Reino Unido están cerca del "centenar de casos en este momento".

Macip asegura que "normalmente no tienes tantos casos juntos", y por lo tanto, la expansión por el mundo es una "incógnita" por el momento. Además, el experto comenta sobre su posible origen: "No parece que sea culpa de una mutación, parece que es el mismo tipo de virus que corre normalmente por África". El investigador señala que el perfil de positivos en Reino Unido es similar al de España: "Se está viendo sobre todo en gente joven que ha tenido contacto cercano". Declara además que "nos ahorramos el miedo" a que esta enfermedad afecte a las personas mayores. Aún así, añade que "la viruela del mono suele tener efectos más graves en niños pequeños, pero de momento no hay casos".