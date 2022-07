Los agricultores anuncian las graves consecuencias de la sequía: "En invierno tendremos menos productos y de peor calidad"

En adición a esto, el entrevistado habla sobre los costes de energía y la inflación: “Hace un año el precio de gasóleo agrícola lo pagábamos a 70 céntimos, ahora vale el doble, el kilo de sandías estaba carísimo en los mercados, pero en los huertos no”. También, nos cuenta el efecto directo de las subvenciones del gobierno: “Solo he tenido opción de pedir una ayuda de 300 euros a la comunidad autónoma por ser empresario, por los costes de la subida de la energía, serian 100 euros al mes durante tres meses, mi combustible diario son 200 euros, ese dinero no me da ni para medio día”