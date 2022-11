La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' reacciona a la última campaña publicitaria de la firma Louis Vuitton que tiene como protagonistas a Messi y Cristiano Ronaldo. La periodista cae rendida ante la imagen de los dos futbolistas y no duda en elogiarlos públicamente.

Mientras Manu Carreño y Eduardo Inda el poder de los jeques árabes en el mundo del fútbol , donde son los que tienen más potencial económico para fichar a grandes jugadores como es el caso del PSG o Manchester City, Ana Rosa no puede evitar cortarles para confesar: "Oye, me encanta la campaña de Cristiano y de Messi ".

"Me encanta la de Vuitton, me parece que es una vuelta de tuerca ponerle a los dos como los pensadores, jugando al ajedrez", argumenta Ana Rosa. Es más, tanto le ha impactado la imagen de los dos futbolistas que vuelve a reiterar: "Vamos, es que me parece preciosa". Esther Palomera, tras escuchar a su compañera, apunta: "La campaña está hecha con una de las mejores fotógrafas del mundo".