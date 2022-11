La abogada de un jugador de la Arandina: "Estos chicos han sido cabeza de turco de la presión mediática, hay un testigo que acredita que allí no ocurrió nada"

"La sentencia ha sido un palo bastante fuerte, esperábamos una absolución. Una absolución no solo del jugador más pequeño, sino de los tres futbolistas que deberían estar absueltos", explica la letrada a Ana Rosa. Por otro lado, Olga Navarro añade: "No tenemos la sentencia en sí, así que tampoco hemos podido analizar por qué se le ha aumentado la pena, pero lo que sí sabemos es que el atenuante muy cualificada por la que se le había rebajado de 38 años a 3-4 años ahora no lo han tenido en cuenta".