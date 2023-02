La portavoz de la OCU analiza las consecuencias de los elevados precios en los alimentos: "Hemos pedido rebajar el IVA de los productos básicos al 0%"

La portavoz comienza la entrevista explicando cuánto ha subido la cesta de la compra este año: " En algunos productos se ha notado la bajada del IVA, en otros no. Nosotros respecto a lo que estamos viendo, hemos visto un incremento en productos básicos, son 860€ más que el año pasado".

La portavoz de la OCU declara: "Aquí no hay un solo culpable ni es un problema puntual, es un problema global y hacen falta soluciones globales. Nosotros hemos pedido la rebaja del IVA al 0% de los productos básicos . No sé porqué el pescado azul y la carne, que son tan sanos y necesarios, se penalizan".

Ileana comenta el origen de esta preocupación: "Hace falta hacer un seguimiento. Están subiendo el producto en origen, por lo que el distribuidor también va a aumentar su porcentaje. No solo es el distribuidor el que especula con precios, hay que h acer un análisis serio de todos los eslabones de la cadena alimentaria y ver dónde se están produciendo costes no justificados" .

Los agricultores no son capaces de asumir los costes: "Los agricultores lo que argumentan es que los costes de producción está subiendo mucho y que con lo que compra el consumidor no son capaces de cubrir esos costes. Esto dicho así queda muy bien, pero insisto, hay que hacer un análisis serio de todos los eslabones porque lo que tenemos claro es que lo que sube, no vuelve a bajar en la misma medida".