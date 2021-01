Los amigos de 'El melillero' cuentan los detalles del suceso: "Él está implicadillo, pero no le ha echado el bote"

Los amigos íntimos de 'El melillero': "Él está implicaillo, pero no le ha echado el bote"

Uno de los jóvenes confiesa que 'El melillero': "Era inteligente, hacía chapuzas y cosas así". Sin embargo, todas las noticias que aparecen de su amigo son demoledoras hacia su persona y estos lo defienden: "No lo he visto conducir sin carnet, no lo he visto trapichear con drogas, no lo he visto pegar a su mujer, no lo he visto hacer nada de lo que dicen... Entonces, ¿yo qué te digo ahí?".