Ana Rosa apoya el movimiento feminista: "¡Hoy es un día de alzar la voz y reivindicar!"

Ana Rosa: "Llevo toda la vida defendiendo los derechos de las mujeres"

" Con este panorama no me den lecciones de igualdad porque llevo toda mi vida defendiendo los derechos de las mujeres ", dice Ana Rosa mirando a cámara. "Denunciando la explotación sexual, la brecha salarial, la violencia de género, participando en campañas de comunicación...", argumenta su comentario.

" Hoy no he salido a la calle porque además de la pandemia machista hay un virus acechando que va a por todos y nos queremos vivas" , explica la presentadora. "En 2018 salimos todas a las calles y conseguimos que los partido políticos no se adueñaran de este movimiento , fue algo histórico", dice Ana Rosa.

"El feminismo no debería tener ideología, todas tenemos los mismos problemas y necesitamos que los hombres se impliquen", declara la presentadora. Por último, dirigiéndose a los políticos y esta brecha entre hombres y mujeres, finaliza: "Que rindan cuentas, porque los números de la igualdad no me salen... y lo que no son cuentas son cuentos".