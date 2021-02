Salvador Illa se coloca en el centro de la polémica días después de proclamarse candidato del PSC. En un debate previo a las elecciones de Cataluña del 14-F, el ex ministro de Sanidad se niega a realizarse un test de coronovirus mientras sus rivales políticos sí se lo hacen. Ana Rosa, en su discurso, es muy clara con la audiencia.

'El programa de Ana Rosa' analiza la última actuación de Salvador Illa y la presentadora explica: "Desde el PSOE aclaran que Illa ha cumplido con todos los protocolos que obligan a hacerse una prueba en caso de estar en contacto con un positivo o presenciar síntomas ". Sin embargo, desde plató son muy críticos con esta afirmación porque "controlar los contactos es casi imposible, eso no se puede controlar".

Ana Rosa es muy directa: ¿se ha vacunado Illa a escondidas?

Ana Rosa no ha tenido piedad y se ha centrado en Illa: "Él es licenciado en Filosofía y una de las partes de la carrera es la lógica, pues no es lógico que no se haga el test cuando se lo están haciendo todos". La polémica en el debate catalán ha encendido, sin duda, todas las alarmas que existían alrededor del candidato.