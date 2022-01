El doctor Armengol explica las reinfecciones y alerta sobre ómicron: "Los inmunodeprimidos son los que están ingresando estando vacunados"

Los contagios han aumentado y el ingreso grave de pacientes en los hospitales ha descendido. Sin embargo, el doctor deja claro que " seguimos viendo neumonías , esta noche he visto una neumonía en una persona mayor que no se ha querido vacunar y en el Samur una neumonía bilaterales , con ómicron se comporta como leve, por la tasa alta de vacunación con más del 90% de personas vacunadas... pero cuando te pega, te pega igual de fuerte".

Juan Armengol se pronuncia sobre la posibilidad de que la variante ómicron contagie a las personas en más de una ocasión: " Hay reinfecciones , ahora decir que una persona que ha pasado ómicron va a volver a infectarse por ómicron, todavía no lo podemos decir , no ha pasado el tiempo suficiente para poder decirlo".

Armengol, ante la duda que se está generando en administrar la tercera dosis a los que han pasado la variante ómicron, declara: "Si me opero de un apendicitis, me pongo en manos de un cirujano general. Si me quiero enterar de vacunas, me pongo en manos de in inmunólogo. Ellos los saben muy bien, han estudiado mucho, tiene un conocimiento mucho más allá de lo que puedo decir yo, un pseudo experto en este tema".