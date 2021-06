Beatriz está "viviendo un infierno" y cree que es "prácticamente imposible encontrar a Anna"

Amills explica que por el momento " no tenemos ninguna noticia de que la búsqueda se vaya a suspender ni tenemos fecha para eso ". Por otro lado, el representando añade que "Tomás es una persona desparecida y en ese caso, hasta que no cumpla 110 años el señalamiento va a estar por persona desaparecida también".

"Beatriz está viviendo un infierno"

El portavoz deja claro que los agentes "a Beatriz la llaman constantemente pero no para darle información que le aumente ansiedad o angustia mayor, la mayoría de las veces la llaman para preguntar cómo está, tener contacto personal".

"Realmente si no es una información relevante no se pasa, Beatriz está viviendo un infierno, es aprender a sobrevivir con algo terrible", dice el entrevistado. Además, Amills explica que la madre "repite una y otra vez ese 'no entiendo' que se pregunta toda la sociedad, es difícil saber lo que pasa por la mente de una persona".