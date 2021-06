Lo extraño de la botella de oxígeno: "Es importante para analizar"

Para aportar más detalles, el periodista dice: "Lo que no suelen hacer los buceadores, salvo cosas muy específicas, es bucear en un azul, es decir, tirarte a 20 metros en una masa de agua, sin ninguna referencia, no hay una vida que vayas a ver porque no estás en un bajo, solo una masa de agua...". Luego, Montero declara: "El simple hecho de que haya aparecido ahí la botella es importante para analizar qué puede pasar, no es raro pero tampoco es lo más común".