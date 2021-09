Los ríos de lava avanzan por la isla de La Palma, además de viviendas y cultivos, se han visto afectados Centros de Salud, iglesias y colegios. En 'El programa de Ana Rosa' hablamos con Ángeles Pérez, directora del colegio Los Campitos , la cual asegura que "posiblemente el centro se haya visto afectado ", pero no tiene la certeza, "oficialmente sigue en pie, pero las llamas llegaron a la puerta" .

Ángeles Pérez quiere recalcar que las familias de los estudiantes que no han sido afectadas por el volcán "están ayudando de manera física, donando todo lo que tienen, ofreciendo sus casas y los demás están reubicados en casas de amigos y familiares". Todavía no saben qué pasará con los alumnos y el colegio, la directora comenta que "la administración se ha puesto en contacto conmigo. Pero más que nada para trasmitirme ánimo y en este momento no hablamos de esto, supongo que dentro de unos días nos convocarán, vamos a ver qué opciones nos plantean".