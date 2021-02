Las elecciones de Cataluña y los serios riesgos de contagio: "Mi padre ha pasado dos cáncer, tiene bronquitis y tiene que ir a la mesa"

Las medidas que tendrán que tomarse para las elecciones catalanas

El padre de María es de alto riesgo y "aún así le están obligando a ir" a la mesa electoral

Todo esto ha hecho que muchos de los llamados a las mesas electorales tengan miedo a lo que pueda pasar, las alegaciones para no tener que acudir se han elevado en un 30%, entre ellos está el padre de María, que ha explicado su situación en directo: "es una persona de alto riesgo, pasó cáncer dos veces y a parte tiene bronquitis, y aún así le están obligando a ir. Hemos solicitado varios informes médicos y tiene que ir el domingo, si no va pueden mandar a los Mossos a casa y hasta multarnos". Motivo por que el su padre se presentará en la mesa: "Tiene que ir, tiene que estar 12 horas y es lo único que podemos hacer, si no va tenemos miedo de que nos multen y no sabemos de cuánto dinero estamos hablando.