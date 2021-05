La vacuna: no protege de la infección eficazmente

El experto sanitario cree que se está dando un mensaje erróneo a la población y quiere detallar algunos asuntos: "No tengo tan claro que el control de la pandemia sea tan estupendo como la gente cree con la vacuna, la vacuna no protege de la infección eficazmente ".

España vacunada al completo no supone estar protegido: habrá nuevas cepas

En cuanto a las últimas medidas del Gobierno y sacar pecho sobre los datos de vacunación, Juan Martínez es muy duro : "La vacunación se la debemos agradecer a Europa y que decidieran coordinar, estamos recibiendo vacunas gratis de Europa, no nos pongamos medallas ".

El experto reconoce que ahora se están haciendo muy bien las cosas en el país: "Estamos poniendo más de 2,5 millones de vacunas a la semana, va a un ritmo estupendo y empezamos a vacunar a los de 40 años en el verano , ahí no se puede hacer mucho más".

Sin embargo, que España esté vacunada no la protege de las nuevas cepas: "Pero el resto del mundo no está recibiendo vacunas, la amenaza de reintroducciones de nuevas variantes de India, Pakistan, Nepal es inevitable y los países están creyendo que con que estén vacunados los vulnerables ya está resuelto el problema, y eso no es así".