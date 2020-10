Albert Cavallé, el estafador del amor, a sus víctimas: "Pido disculpas y lo voy a reparar siempre que lo diga un juez"

El protagonista confiesa que está atravesando una situación difícil porque no consigue tener trabajo: " Cómo quieres que trabaje después del declive social que me han hecho". Después, Cavallé añade: "Lo primero que hace un responsable de recursos humanos es poner en Google mi nombre y ve que me conocen como el estafador del amor... Mi familia me ayuda (para hacer frente a los pagos), como siempre".

El estafador del amor: "Pido perdón"

Albert Cavallé ha aprovechado la conexión en 'El programa de Ana Rosa' para dar unas públicas disculpas: " Si he dañado a alguien pido perdón , yo no soy así". Luego, ha dejado claro que hará todo lo posible por solucionar sus problemas: " Me disculpo y lo voy a reparar siempre que el juez me lo diga" .

El acusado tiene claro que ha jugado con las mujeres y confiesa que "ha sido un daño más moral que otra cosa". El estafador del amor se abre ante la audiencia al declarar: "He reconducido las conductas que tenía con las chicas a nivel emocional. Esto no me pasa si no hago cosas mal, que no es amenazarlas o robarlas, pero sí que sé que he jugado con sus sentimientos y me disculpo por si he hecho algo mal porque no era consciente".