Ana Rosa detalla al entrevistado las evidencias de que el padre quería desaparecer y Joaquín contesta: " El mensaje de Tomás era muy claro, pienso que se le ha ido de las manos, que no pensaba en la repercusión tan grande, gracias al trabajo de los medios...".

"Cuando Olivia y Anna estén con su madre, habrá un antes y un después, de que la sociedad se haga cargo y los niños no pueden ser la solución de los problemas de los mayores , necesitan a papá y a mamá, tenemos que esforzarnos es en que haya un antes y un después", declara Joaquín.

El adiós de Tomás Gimeno: dejó dinero a la novia, cedió su coche, lancha y moto

El protagonista de la desaparición lo tenía todo planeado. Entregó sus ahorros a la novia que tenía, cedió el coche a su padre y dejó atada la entrega de su lancha y moto a unos amigos. Sin embargo, el portavoz de la familia añade: "Lo analizamos como una puesta en escena, el coche se lo deja a su padre, la cantidad que le deja a su pareja sentimental no es una cantidad enorme, de unos pocos miles de euros, nada comparado con el dinero en efectivo que él se lleva, no tendría sentido".