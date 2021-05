Los padres de Tomás Antonio y los amigos: "No sé qué le pudo pasar por la cabeza"

La periodista acude hasta la puerta del lugar donde se encuentran escondidos los padres del hombre más buscado en España. Los familiares de Tomás Antonio Gimeno no quieren dar ningún tipo de declaraciones y desde hace unos días no se dejan ver por la calle.

Por otro lado, la reportera se presenta en la puerta del que fuese el domicilio del sospechoso para llamar por teléfono a la hermana del padre de Tomás Antonio, que mantiene la misma línea de silencio que el resto: "No, lo siento, no puedo".

Un amigo del sospechoso sí ha declarado ante nuestra cámara y ha confesado sobre el padre: "Ni idea, no sé qué le pasó por la cabeza, es que no sé cómo llevaba la relación, es que no sé...". Luego, añade que el trato de Tomás Antonio con las menores de cara al público era muy bueno: "Él venía conmigo a entrenar a pádel y él era con la niña espectacular siempre, no sé que le pudo pasar por la cabeza, no sé...".