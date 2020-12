El miedo de los farmacéuticos a la hora de hacer test: "¿Qué pasa si hay un contagio en el equipo?"

El entrevistado cuenta que está sufriendo duras palabras por parte de grupos organizados que niegan la existencia del virus. Tal es el acoso, que ha recibido varias amenazas de muerte e, incluso, " he tenido que denunciar a un usuario".

¿Qué piensa los farmacéuticos sobre hacer test en sus farmacias?

Ana Rosa le ha preguntado al profesional sobre la futura posibilidad de realizar test en sus establecimientos. Martín ha respondido de forma clara: "La mayoría de farmacéuticos con los que he hablado no quieren hacerlos porque se expone todo el equipo a un contagio que no está dentro de nuestras competencias actuales".