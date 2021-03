El médico Carballo, sobre AstraZeneca: "Protege al 100% a los pacientes de la UCI y muerte, incluso a mayores de 80 años"

"Acabamos de salir de un puente, viene Semana Santa y todavía no tenemos un porcentaje de vacunación que nos pueda proteger", dice Carballo. El médico explica que "vacunar a mayores de 65 años y personas con factores de riesgo hace que no se llegue a un 30% o 40 % de la vacunación", aunque explica que "tenerlos vacunados en los siguientes meses sería muy importante para no saturar los hospitales".