Los viajes del imserso pueden desaparecer definitivamente: "Están en riesgo, o hacen un replanteamiento o no daremos camas"

No es la primera vez que estos viajes se encuentran en riesgo, la vez anterior fue durante la pandemia, donde se cancelaron durante más de un año. Se retomaron en octubre pero no con la misma fuerza que antes por miedo al virus. La secretaria general de HOSBEC, Nuria Montes, ya advirtió que estos viajes no eran sostenibles y que les "obligaban a trabajar muy por debajo de los costes".