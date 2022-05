Una mujer, integrante del grupo, recibe a nuestro equipo con manera poco amistosa: "Los periodistas nos tenéis aburridos, ¿qué buscas? Me dais pena, hacéis daño a la gente con vuestras publicaciones". Aún así, la mujer reconoce que no leen la prensa porque "es mentira todo". Además, añade: "Lo que los periodistas dicen y hacen es todo morbo". Tras un rato "aguantando las descalificaciones", según Raúl, reportero de investigación, la mujer parece entrar en razón, pero es interrumpida por un hombre que le quita el móvil antes de que facilite a nuestro equipo un número de teléfono. "En esta secta, una mujer no tiene la potestad de discutir las órdenes de un hombre", señala el periodista.