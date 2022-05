El abuelo de Marta del Castillo, al saber que el Cuco y su madre mintieron en el juicio: "Ya sabemos lo que hay por medio..."

José Antonio Casanueva reconoce que todavía no ha hablado con los padres de Marta del Castillo. A su vez, el abuelo se pronuncia sobre la declaración del Cuco y su madre: "No esperaba que admitiera ese giro que han dado, que reconozcan que han mentido, y eso es importante para nosotros porque esto tuvo unas consecuencias para que el juicio vaya por otro lado"

El abuelo tiene claro que este engaño de Cuco a la justicia tiene una explicación: "Yo creo que sí, al decir que mintió reconoce que estuvo allí". Unas palabras que lo situarían en el lugar del crimen, junto a Carcaño. Por otro lado, el abuelo comenta: "Me encuentro bien, no me encuentro mal, pero me esperaba otra cosa".