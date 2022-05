"Luis Lorenzo y su pareja discutieron a gritos en el tanatorio con familiares de la víctima", según el primo de la fallecida

La familia quedó muy conmocionada tras conocer los resultados de la autopsia de Isabel, cuando se reveló que la víctima fue envenenada, y piden justicia. Los vecinos cuentan que la pareja se enfrentó a la familia de la víctima en Valduno , Asturias, donde se celebró el funeral. Paco Valdés, primo del marido de la fallecida, cuenta cómo se produjo la discusión en el tanatorio: "A la entrada de la iglesia, Arancha le preguntó a una parte de la familia por qué no le contestaban al teléfono" . Además, el hombre señala: "Incluso el párroco tuvo que tomar parte en este caso y decir en voz alta que allí no se discutía más".

Por otro lado, Paco comenta el momento en el que la familia de la víctima detectó que algo no iba bien: "Iban a enterrar a Isabel 24 horas antes. Observé una esquela en la que no venía reflejado ningún familiar de Isabel, tuve algunas dudas e hice una llamada a su cuñado". El hombre declara que éste se puso en contacto con José, el hermano de la víctima: "Hubo un procedimiento y tomó parte el juzgado". Además, comenta que la familia "no sabía dónde estaba Isabel y no se podían poner en contacto con ella".