El hermano de la mujer asesinada en Alzira, entre lágrimas: "Su hija se encontró a su madre muerta en el gallinero"

"Los familiares nos cuentan que están totalmente destrozados", dice la periodista ante la cámara. Sin embargo, el testimonio más importante es el de la hija, que rota por el dolor rogaba: "Pedía ayuda, ayuda para localizar a la persona que le ha quitado a su madre, el hombre se llama Eduardo, trabaja en el ayuntamiento y no se explican cómo ha podido huir porque no tenía coche".

Después, el hermano empieza a contar los detalles que ya hicieron sospechar a la hija que algo terrible podría haber ocurrido: "Estaban las puertas de la casa abiertas pero mi hermana allí no estaba...". "No la encontrábamos, no la encontrábamos y tenemos un gallinero, que mi hermana tenía mucha ilusión con sus gallinitas... -se rompe entre lágrimas- y la encontró allí dentro su hija, no sé si eso lo va a poder olvidar".