El padre de los niños raptados por Verónica, la madre: "En Suiza no tiene trabajo y les mantiene un hombre mayor"

Explica los detalles del fallo de traducción del juez suizo y qué pasos debe dar para recuperar a sus hijos

José Manuel Ortiz comparece en 'El programa de Ana Rosa' para mostrar su opinión tras la decisión tomada por la justicia de Suiza. La madre de sus hijos se marchó al país europeo sin avisar al progenitor, han estado escondidos por pueblos de Francia y ahora el afectado reclama justicia ante la audiencia.

Verónica se marchó con sus hijos e impide que su padre pueda verlos. En una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' dijo estar en Tarragona junto a los menores, una información que con el tiempo se supo que era falsa. "Ella sabe que no tiene nada que hacer y se ha ido fuera del país. Ha estado escondida por pueblos de Francia, la otra vez que la entrevistasteis dijo que estaba en Tarragona y ya estaba en Francia. De ahí se marchó hasta Suiza", dice el padre resignado.

El padre está muy preocupado por la situación de sus hijos ya que "los niños no han estado escolarizados en ningún momento, eso lo han confirmado las autoridades suizas". Además, añade con un tono decaído: "Yo con los niños no he podido tener contacto todavía. Viajé a Suiza, estuve hablando con el director del centro donde los niños han estado unas semanas, el centro estaba bien y parecía un buen sitio, pero eso...".

El motivo por el que Verónica escaparía a Suiza: mantenida, junto a sus padres y protegida

José Manuel Ortiz explica que la situación laboral de Verónica en Suiza no es la idónea: "Ella ahora mismo no tiene trabajo ni tampoco permiso de residencia legal". Además, el padre explica que la madre de sus hijos no está sola en el extranjero: "También están allí los abuelos maternos".

Sin embargo, el padre explica que "ella ha conocido a un hombre mayor que al parecer tiene dinero, se han metido todos en su casa y les está manteniendo. Al parecer les está pagando el abogado, que debe ser bastante prestigioso y es muy caro".

Además, el padre de los dos niños pequeños confiesa el motivo por el que Verónica escapó a Suiza: "A ella le han asesorado o lo ha buscado así, alguien le ha tenido que decir 'Suiza no es de la Unión Europea, cuando España te reclame va a ser mucho más difícil, vas a poner un montón de trabas y vas a poder dilatarlo todo...".

El fallo de la justicia suiza en la traducción: "Lo han malinterpretado, estamos esperando a la justicia española"

José Manuel, por otro lado, explica en qué estado se encuentra el proceso judicial: "Al principio te lo tomas bien, parecía que se iba a aclarar... Después le ha dado un vuelco a la situación, al parecer el juez de Suiza no ha sido capaz de traducir correctamente la documentación y ha malinterpretado todo".

"Esto, unido a las estrategias del abogado de Verónica, que lo ha liado todo un poco, pues ha conseguido dilatar el tiempo hasta que la justicia española corrija toda esta situación", dice el padre de los menores muy afectado. En cuanto a las numerosas denuncias de la madre al entrevistado, el padre aclara: "Ahora mismo tengo todo archivado".

En cuanto a la situación de Suiza, el entrevistado declara que "lo que ha logrado traducir el juez suizo es que el juzgado de España le quiere quitar a los niños por no cumplir las visitas únicamente, él dice que los niños no tienen que estar en el centro de menores solo por no cumplir esas visitas... Hay que explicarle bien el caso a este juez".

