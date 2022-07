El propietario del taller quemado en Carabanchel, sobre el negocio: "Es legal, les vendo máquinas y hago facturas al nombre de su empresa"

Rafael es la persona que montó el taller de Carabanchel donde se produjeron los hechos: "Efectivamente, yo he sido el que lo ha montado y le he vendido las máquinas ". Después, el propietario explica que " fue hace como un año, empezó poco a poco, fue tirando para arriba, aumentando maquinaria y de todo".

El entrevistado cuenta que el taller que ha salido ardiendo en Carabanchel se encuentra en la primera planta y que allí "se hace ropa de vestir, de uniformes y de todo" . Luego, el reportero pregunta: "¿Había muchas personas trabajando allí?". Rafael contesta: "Pues no sé ahora mismo las personas porque últimamente venía mi mecánico, yo no vengo ".

El entrevistado reconoce que el que acudía con las máquinas al taller era su mecánico: "Algunas veces vengo yo, pero últimamente el que viene es mi mecánico". El periodista, para aclarar la información, pregunta sobre los detenidos que hubo en el taller hace unos meses por existencia de trabajadores ilegales. Rafael es muy sincero: "No te puedo decir nada, lo vi por televisión y no sé más porque con mis clientes no hablo de esas cosas. Mientras me paguen, no hablo de esas cosas".