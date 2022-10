Una enfermera del Hospital de Basurto, sobre el secuestro: "Es inverosímil que ocurra esto, la seguridad del centro es muy buena"

Esta misma mañana era detenida la mujer que habría, presuntamente, secuestrado a un bebé en el hospital y que horas más tarde le habría abandonado al menor en un felpudo de un portal del barrio de Santutxu, en Bilbao. La autora tiene 24 años y al parecer no habría sido la primera vez que ha intentado cometer estos hechos. Según un informe podría tener algún tipo de trastorno psicológico. La joven se disfrazó de enfermera y, tras intentar coger a varios bebés recién nacidos de otras habitaciones, alegando que le iba a realizar unas pruebas, consiguió raptar a este pequeño con apenas una horas de vida. El bebé se encuentra ya con sus padres y en buen estado de salud.

Trueba defiende la actuación del hospital: "Cuando vemos algo sospechoso, llamamos a seguridad, el centro cuenta con todas las medidas para que esto no ocurra". Con la mascarilla y el flujo constante de trabajadores, desde el hospital, no notaron ninguna anomalía que no dudaron en ponerse en manos de los agentes de forma inmediata: "Está todo en manos de la policía".