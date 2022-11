La familia de la madre que ingresó en prisión por secuestro en Palencia: "El niño se echa la culpa, no quería ir con su padre y le tiene miedo"

La familia paterna y materna testifican en contra del padre, defienden a Laura y piden que hable el menor

'El programa de Ana Rosa' habla con los familiares de la madre que ha entrado en prisión tras ser demandada por su expareja que la acusa de secuestro de su hijo. La madre pide a la justicia, que escuchen la versión del menor y, sobre todo, que salga a la luz la realidad del caso.

La madre de la mujer encarcelada, dice sobre su hija y nieto: "Estoy muy mal, fatal, solo quiero que escuchen al niño, al menor, que lo escuchen y que se haga justicia con Laura, por favor". Luego, la hermana se suma a la defensa: "Ayer fue uno de los días más duros para la familia, no entendemos que a día de hoy no se pueda escuchar a un chico de casi 15 años...".

La hermana comenta ante las cámaras: "Que entre en la cárcel una madre que se ha desvivido por ese niño, que ha hecho todo lo que hay en su mano para protegerlo mental y psicológicamente...". Una defensa que quiere terminar diciendo: "Mi hermana nunca se ha negado a que el padre vea a mi sobrino".

La madre y hermano del padre defienden a la madre del menor

La hermana y madre de la víctima están acompañados por la familia del denunciante, concretamente están la madre y hermano del padre del menor. Ambos defienden al niño, piden que se escuche al menor y, sobre todo, se posicionan del lado de Laura. "El niño aparentemente está bien, está callado, está atento de su hermano pequeño... pero lo veo distinto y con miedo", dice la abuela paterna.

La mujer sigue contando cómo está sufriendo el menor: "Le he dicho que estamos todos con él, que estamos luchando para que vuelva la madre". El hermano del padre no da crédito con que el tipo acudiese a las puertas de prisión para ver cómo Laura entraba en la cárcel: "No lo entiendo, no entiendo por qué está allí. Consiguió lo que quería, que mi excuñada estuviese en prisión, no entiendo qué justifica que él acudiese por allí, fue a contemplar el dolor de los demás, a ver cómo sufríamos, cómo su exmujer lloraba y se despedía entre lágrimas".

"Solo veo el regodeo, fue a disfrutar de aquello y parece que llamó a la policía intentando inferir de que estaba allí el niño. Evidentemente ninguno queríamos que estuviese allí porque era una situación muy dolorosa", matiza el hermano del padre.

Jonathan, marido de Laura, hundido

Laura rehizo su vida con Jonathan, con el que tuvo un nuevo hijo. Sin embargo, su ex nunca la dejó tranquila y le hizo la vida imposible tanto a la madre como al menor durante muchos años. La pareja de la víctima sentencia: "Seguimos en casa los tres, sufriendo y pasando los días como se puede. Me tocó hablar con el menor, hacerle entender que esperamos que esto sea por poco tiempo, que no se sienta culpable".

"Él se echa la culpa de todo esto porque como no quería ir con su padre por tenerle miedo, le echa la culpa a ella de que no haya podido obligarle", dice el padrastro sobre el menor de casi 15 años. Además, aclara sobre el caso: "Ella nunca se negó, pero hay un límite, ese límite era cogerle del cuello, en volandas y lanzarle cuando te está llorando y suplicando que no quiere ir... es ahí cuando todo empieza".