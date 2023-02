Tres testigos del atropello explican paso a pasó cómo se gestó el enfado de Michael y sus hijos enla boda: "Dijo que él no había metido la pata"

El padre del novio, sobre momentos previos al atropello: "Lo llevé fuera y le dije 'te coges a tu familia que esté aquí y os marcháis de la boda"

Exclusiva| Las imágenes de los segundos previos al atropello cuádruple mortal en la boda de Torrejón: escapaban de la pelea y un coche les cortaba el paso

'El programa de Ana Rosa' muestra en exclusiva las declaraciones de los testigos ante el juez del atropello cuádruple mortal en Torrejón de Ardoz. Los asistentes a la boda explican con todo tipo de detalle cómo fue la salida del coche y cómo impacto brutalmente contra los familiares.

Todos los testigos apuntan a la misma persona, Michael. El autor del atropello acudió a la boda sin estar invitado, algo que provocó un enfrentamiento entre él y las familias organizadoras. "Su hijo se enfadó con un invitado de la boda, Michael era muy conflictivo y nada más enterarse de que tuvo un enfado dentro, pues lo que querían los padres del novio era sacarlo para que no estropeara la boda", dice el testigo número 1 ante el juez.

El padre del novio explicó en el juzgado por qué no invitaron al autor del atropello: "Por el aforo empezamos a seleccionar a los invitados, escogíamos a la familia más cercana o con la que tuviésemos más trato". Sin embargo, Michael y sus acompañantes no estaban de acuerdo, enzarzándose en una conversación con el padre del novio que comenta: "Con unas palabras dulces consigo llevármelo fuera, allí cojo y le digo 'mira, he tenido unas palabras con una persona dentro, él está borracho y no tienes que echarle cuentas". Además, el testigo continúa diciendo: "Tú te coges con tu familia que esté aquí y os marcháis también de la boda...".

Tras las palabras del padre, éste confiesa ante el juez qué le respondió Michael: "Con mucha prepotencia, de muy malas formas, con el tono fuera de sí, me contesta que él no se iba de la boda porque él no había metido la pata". Un momento crítico porque a partir de ahí empezaron las agresiones físicas: "El hijo de Michael intenta aproximarse a mi hermano con intención de regañar, de pegar y también le sujeto para que no se estropee... a la que ese niño se lia a puñetazos conmigo para que yo lo soltase".