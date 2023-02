El padrastro de la embarazada fallecida por un disparo en la cabeza señala al novio: "Es un ajuste de cuentas, me gustaría hablar con él"

"La madre del novio me dijo que bajaban del portal, que dispararon, que hubo una reyerta y que una bala alcanzó a mi hija", dice Juan Carlos en directo.

'El programa de Ana Rosa' entrevista en directo padrastro de la mujer embarazada que falleció por un disparo en la cabeza en Vall d'Uixó, en Castellón. Un testimonio muy duro, donde confiesa la influencia que podría haber ejercido su novio para que la chica estuviese inmersa en el "mal camino".

Juan Carlos es el padre de acogida de la víctima, expareja de la madre biológica, y comenta todos los detalles de lo que sabe la familia en estos momentos: "Estamos muy mal, no esperábamos esto, quiero que investiguen y cojan a los culpables... me gustaría saber quién ha disparado a mi hija y hablar con esa persona". En cuanto al motivo, el hombre dice muy resignado: "Creo que es un ajuste de cuentas, no pongo la mano en el fuego pero puede que sí. Creo que es un ajuste de cuentas o alguna cosa rara".

El padrastro de la fallecida quiere hablar con el novio de la joven

El entrevistado confiesa cómo era su relación con el novio de la fallecida: "Yo tenía poca comunicación con él, lo he visto un par de veces y no lo conocía mucho". En cuanto a la familia de este, Juan Carlos aclara: "La madre del novio me dijo que bajaban del portal, que dispararon, que hubo una reyerta y que una bala alcanzó a mi hija". Luego, sobre el suceso, el entrevistado dice: "También me dijo que hubo un coche blanco, un BMW, no estaba muy segura, y que se dio a la fuga".

El padrastro confiesa las palabras que le transmitía a su hija: "Le decía que tuviese mucho cuidado, que las cosas no son fáciles, que tuviese cuidado por dónde se metía". Luego, añade sobre el novio de la fallecida: "Le decía que tuviera buen camino, le aconsejaba... pero mira, se enamoró de este chico, que me parece muy bien, pero le decía que tuviera cuidado". "Lo conoció en la escuela, cuando tenía 14 años, llevaban viviendo juntos unos 7 años, bastante tiempo. Él no era una persona muy sociable, tenía alguna movida, me gustaría hablar con él también...".