El testimonio de una madre cuyo hijo sufrió bullying en el colegio de las mellizas de Oviedo: "La directora apoyaba a los acosadores"

"La directora lo único que hace ¿sabes qué es? Darte la razón a ti y dársela al otro, para contentarte. Yo siempre que he tenido una reunión con ella pensaba que me iba a ayudar y marchaba contenta, y no hacía nada. Apoyar a los acosadores. Es una práctica habitual. Con inspección hablé varias veces, mi hijo no tenía ganas de vivir. Podría haber sido mi hijo el que se tiró por la ventana", nos relata esta madre.