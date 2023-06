Exclusiva| La reconstrucción en vídeo del presunto autor del crimen de Oza: "La mató mi compañero"

"Miré y estaba el compañero que me hizo la seña de que fuera para allá -señala con la mano-", comenta ante los agentes. Tras esto, continúa su relato: "Yo le pregunté a él '¿qué pasó' y él me contestó 'no, no pasó nada". Además, ante la pregunta de los agentes, Alberto comenta: "Yo en ningún momento sabía que él tenía una pistola... si sé que trae una pistola, no vengo a hacer nada".