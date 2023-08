Las imágenes de la madre de Daniel Sancho en la prisión tailandesa: "Ha estado dentro una hora y media y no se han tocado"

El reportero Jorge Luque y el resto de periodistas que hacen guardia en los accesos a la prisión tailandesa han captado la imagen que todos esperaban: la llegada de Silvia Bronchalo a la cárcel. La madre de Daniel Sancho no realizó ningún tipo de declaración y los compañeros de prensa no hicieron ninguna pregunta porque, como dice nuestro enviado especial, "hemos acordado no hacer preguntas ni a su entrada ni salida... si ella quiere mandar algún tipo de mensaje, que lo haga".