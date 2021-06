La abuela de los niños del crimen de Godella: "Me encontré a María escondida, con la niña en brazos congelada"

La abuela de los niños del crimen deGodella, destrozada: "A día de hoy sigo esperando a que alguien venga a mi casa a decirme que mis nietos estaban muertos"

Noelia, la abuela de los niños asesinados de Godella, advirtió a las autoridades del peligro que corrían sus nietos porque tanto su hija como su yerno estaban obsesionados con las sectas, pero no la hicieron caso. En 'El Programa de Ana Rosa se muestran algunas de las declaraciones de la abuela de las víctimas. La mujer asegura destrozada: "A día de hoy sigo esperando a que alguien venga a mi casa a decirme que mis nietos estaban muertos". Y añade: "Me dijeron que me quedara en casa esperando. Yo solo escuchaba un helicóptero, de hecho a día de hoy, me da ansiedad escucharlos".

La madre de la parricida cuenta algunos comportamientos de su hija antes del horrible suceso que le hicieron sospechar que algo malo iba a pasar: "Me encontré a María en la huerta escondida, de madrugada, debajo de una manta con la niña en brazos congelada. Decía que estaba buscando a sus ancestros". También, relata algunos comentarios sospechosos de María: "Mi hija me dice: Mamá tú no sabes lo que haces por las noches que vas matando a niños". E incluso mensajes de lo más escalofriantes: "Me manda un mensaje mi hija y que decía algo así como: Mamá me voy con el creador. Adiós".