Le despiden y apuñala a un excompañero: "Me contó que no tenía nada que perder y que la iba a matar"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con un testigo del apuñalamiento, que nos ha contado todo lo que habló con él antes de producirse el suceso: "Yo salí de trabajar y me iba para el coche y justo, de la puerta del trabajo al coche, lo tenía enfrente, vino y me preguntó la hora. Y ya se me quedó al lado y empezó a contarme. Y ya conforme me fue contando, yo dije: "No sé yo. Este chico no tiene que estar muy allá... Me dijo que estuvo trabajando allí, que lo habían tirando hace unas semanas, que le debían dinero... Luego ya me dijo que estuvo hablando con la chica de esa empresa, que incluso llegó a decirle que le gustaba... Y a lo mejor la chica se veía agobiada o algo, lo comunicó y es cuando lo tirarían", nos ha relatado.