La familia de Marta Calvo apunta a la madre del asesino: "Sabe más de lo que habla, se llevó ropa sucia y el iPad"

" Mi objetivo es encontrar el cuerpo de mi hija", empieza diciendo Marisol con el gesto serio. Una madre que está luchando contra viento y marea por hacer justicia contra el asesino de su pequeña: "Quiero que se le juzgue por asesinato, no por homicidio".

En cuanto a las novedades del caso, la madre de Marta Calvo declara no saber mucho más: "Que yo sepa no, no nos dicen nada, está todo bajo secreto de sumario".