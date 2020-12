Marisa, hija de la víctima de Chapinería, sobre su hermana, acusada: "África estaba muy loca y sabíamos que en cualquier momento nos iba a atacar"

Declara la hermana de la acusada e hija de la fallecida

Marisa, la otra hija de la víctima y la que alertó a la policía de su desaparición, ha declarado sobre la posible vinculación de su hermana y su cuñado con la muerte de su madre, a lo que ha explicado que "sospechamos de ellos desde el primer día" , ya que explica que cuando habló con su hermana "me dijo: 'mamá se ha ido porque últimamente le da por irse a las 9 de la noche , se va todas las noches por ahí y luego le da por dormir en el jardín, en el garaje, en la calle", algo que ella sabía que era mentira porque su madre "casi no podía ni andar, tenía 72 años y andaba, pero se cansaba y nunca en la vida se había ido sola para irse a beber por ahí" .

"Sabemos que África estaba muy loca y que en cualquier momento nos iba a atacar"

Además, explica el momento en el que fue a ver dónde estaba su madre a la casa: "Nos abre tomándose ella y Emilio un bote grande de cerveza, mi esposo no entró, pero yo sí. No vimos ningún resto de sangre ni de nada, estuvimos 15 o 20 minutos porque sabemos que áfrica estaba muy loca y que en cualquier momento nos iba a atacar". Y explica que su cuñado: "olía feo, ambos olían muy mal, como que no se habían bañado en mucho tiempo" y que le vieron a él "con una mirada de muerte, mirándome de arriba a abajo y de abajo a arriba como tomándome las medidas para descuartizándome a mi también". Visita en la que los vecinos les contaron que "oían gritos de África a mi madre diciendo: 'te voy a matar, te voy a matar".