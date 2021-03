La Guardia Civil detiene al cómplice de 'El melillero': reconoce lanzar y quemar con ácido a las víctimas

Más de un mes lleva José Arcadio, 'El melillero' tras el ataque con ácido a su ex novia y a una de sus amigas y su posterior fuga . Los investigadores continúan trabajando en el caso y tras haber detenido a una decena de personas implicadas, entre ellos el que proporcionó el líquido de pureza al 98% , pero ahora han localizado en una vivienda de Fuengirola a la persona que lanzó directamente este líquido a las víctimas .

Detenido el hombre que iba en el coche con 'El Melillero' y que lanzó el ácido

Este hombre ha sido detenido por la Guardia Civil en el lugar donde llevaba escondido varias semanas y es que podría haber sufrido heridas en el ataque y no acudió a ningún centro médico para no levantar sospechas, por lo que él mismo se habría curado. Tras ser pillado ya habría reconocido los hechos, con esto empiezan a confirmarse las sospechas de los investigadores, 'El melillero' iba en el coche, pero no fue quién lanzó directamente el ácido a las dos chicas.