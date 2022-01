El padre de los niños secuestrados por su madre, desolado: "Estoy desamparado, la justicia no protege a mis hijos"

El padre de los niños asegura que "ella intenta no mentir en medios, le compensa ser víctima de violencia de género"

"La justicia no protege a mis hijos de una persona que es capaz de salir su cara en todo tipo de telediarios diciendo este tipo de barbaridades"

"La Policía Nacional me informa de que los niños este curso no han acudido a ningún centro escolar

El padre de los niños secuestrados por su madre habla en 'El programa de Ana Rosa'. Verónica se encuentra en búsqueda y captura por la sustracción de los menores.

José Manuel, ex pareja de Verónica y padre de los niños, cuenta cómo se encuentra frente a las declaraciones de la mujer: "Me siento en una situación de mucho desamparo, como que la justicia no protege a mis hijos de una persona que es capaz de salir su cara en todo tipo de telediarios diciendo este tipo de barbaridades".

Verónica aporta toda la documentación y es muy "beligerante" en sus declaraciones, según Patricia Pardo. Por otro lado, José Manuel declara: "Tanto yo como la familia paterna estamos muy desolados, llevamos veinte meses sin ver a los niños, no sabemos en qué estado están". Además comenta: "Desde el juzgado nos dicen que están en situación de desamparo por el grupo psicosocial de Pozuelo".

La policía es incapaz de localizar a la madre fugada junto a los menores. El hombre declara sobre la madre: "Ella intenta no mentir en medios". Por otra parte, comenta la información que ha recibido de las autoridades: "La Policía Nacional me informa de que los niños este curso no han acudido a ningún centro escolar, de su día a día no tengo ni idea". El hombre declara: "Imagino que la abuela se hará cargo de ellos porque ella nunca lo ha hecho".

Verónica es muy activa en redes sociales y asegura ser víctima de violencia de género para conseguir dinero. Actúa a través del discurso de pena y aporta datos verdaderos pero aparentemente incompletos. José Manuel habla sobre las denuncias que se le interpusieron: "Estaba tranquilo porque desde el principio se veía que no había nada, el juez lo archivó directamente".

El hombre fue acusado por la madre por supuestos abusos sexuales a sus hijos pero el caso fue sobreseído, además de otra acusación de malos tratos por agresión con unas tijeras. En la supuesta pelea, el hombre salió herido.