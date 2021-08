La madre de la víctima llevaba dos años sin poder ver a su hijo y ahora se encuentra con joven debatiéndose entre la vida y la muerte. Nos comenta que "no hay ningún cambio, está dormido en la cama". Mañana deberán hacerle una traqueotomía para conseguir que Alexander respire, además " se está atragantando con su saliva y existe siempre el riesgo de tragarse la lengua" .

Los padres confiesan que "solo Dios les da la esperanza" y que lo único que pueden hacer es "rezar, rezar y rezar". Ambos esperan que el niño se vaya a poner bien y que puedan llevárselo a casa. Los médicos han explicado las posibles secuelas: "El mayor daño que tiene es en la parte izquierda, donde está el centro del habla" . Además la traqueotomía puede afectar a su voz y "lo más probable es que si sale adelante le va a costar muchísimo hablar, o hasta no va a poder seguir hablando" .

El padre de Alexander confía en que "les pillen a todos y no salga ninguno a la calle, porque ayer ha sido su hijo, mañana puede ser él o el hijo del otro". No se sentirán seguros y protegidos "hasta que no vean que todos han entrado a la cárcel".