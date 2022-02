La periodista Sol Macaluso explica cómo escapó de Kiev para salvar su vida: "Sentimos muy de cerca el caos generado por los rusos"

Sol Macaluso, periodista en Ucrania , comenta que "por precaución no les permiten revelar la ubicación exacta" en la que se encuentran pero declara que están a "70 kilómetros de Lviv, la frontera con Polonia". Además, añade: "Ya nos hemos alejado unos 500 kilómetros aproximadamente de Kiev".

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, aceptaba dialogar por la paz. La periodista señala que "prácticamente no hay ninguna esperanza" entre los desplazados de que las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, citadas en Gómel, lleguen a buen puerto. La reportera comenta: "Dicen que es una cortina de humo, que no son conversaciones de paz y que desde el momento en el que los rusos iniciaron esta agresión ya no hay nada que se pueda hablar".