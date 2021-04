'El programa de Ana Rosa' habla con la persona que está más cerca de Igor 'El Ruso': su traductora . La intérprete confiesa pasar miedo cuando trabaja con el criminal y que no es capaz de mirarlo a los ojos.

Estefanía es la intérprete del criminal ruso más peligroso de España e Italia: "No es agresivo y a mí me respeta. Es de los pocos que cuando yo le hago así -hace un gesto con la mano-, se para y me da paso a traducir. De normal, las personas siguen hablando y conmigo se porta fenomenal".