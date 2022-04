Las otras víctimas del presunto asesino de Erika, la niña de 11 años de Oviedo: "Iba ebrio, era muy agresivo y amenazó con matar a nuestras familias"

Otra de las víctimas de Igor, el acusado, cuenta su experiencia con este individuo a través de una conexión telefónica: "Me dijo que era muy guapa y que si quería irme con él, pero me fui antes de que me siguiera hablando". Otras sufrieron asaltos en plena calle: "Iba por la calle sin más parando a chicas e intentó ponerle a una de ellas una bolsa de basura en la cabeza...".