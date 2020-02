Lequio, sobre Terelu: “Mientras no acepte su cuerpo, no creo que se replantee una relación”

Terelu ha sido noticia este fin de semana tras anunciar que finalmente ha logrado vender su piso de 573 metros. A esto se le añade que ha sido vista con un hombre misterioso, del cual ella ha negado tener nada. “Mientras no acepte su cuerpo no creo que se replantee una relación”, explicaba Lequio, que cree que mientras no supere sus traumas no podrá tener una relación, siguiendo muchas de las declaraciones de Terelu en otras entrevistas. El resto de colaboradores creen que la presentadora ha pasado momentos difíciles para poder enamorarse ahora.