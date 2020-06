El testimonio de la última persona que vio con vida a Miriam Vallejo: "No vi a nadie ir detrás de ella"

Justo cuando se cumplen 17 meses de la muerte de Miriam Vallejo , cuyo cuerpo apareció en un campo de la localidad de Meco, 'El Programa de Ana Rosa' ha accedido a cceso en exclusiva a los informes que demostrarían que Sergio no estuvo implicado en la muerte de la joven y a la declaración de la última persona que vio con vida a la joven.

Esa tarde-noche, Miriam había salido a pasear a sus perros y a los de una de su compañera de piso. La descripción que da de ella coincide con la de la joven y pudo verla bien: "Me quedé esperando, para que mi perro y los de ella no se pelearan. Cuando la chica me pasó, giró hacia el camino de tierra y yo seguí mi camino. De vez en cuando miraba al campo y veía las luces moverse".