El timo del soldado extranjero: 5.500 euros a cambio de un amor 'para toda la vida'

Tras una petición de amistad en una red social, el falso soldado norteamericano destacado en Afganistán se presenta como un héroe detrás de una trágica historia. El timador se muestra como un hombre atento, cariñoso y que está buscando esposa. Así que pocos días después de hablar, surge el amor. Comienzan los problemas, y es que tiene dos millones y medio de dólares en Afganistán y necesita sacarlos. Por eso, nos los enviará como prueba de su amor eterno. Pero el dinero pronto encuentra un escollo en su camino, por eso es vital que paguemos los 5.500 euros que va a necesitar su enlace diplomático para sacar el dinero del aeropuerto de Yakarta. Al expresar nuestras dudas, el supuesto enlace nos envía un correo inmediatamente. Este amor no existe y no es norteamericano, su nombre es Debashis Halder y viven en Indonesia. Ha suplantado la identidad de un general estadounidense que probablemente no sepa que su imagen está siendo utilizado para un timo.