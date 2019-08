Una vecina de Barcelona: “Estoy amenazada de muerte, yo y mi hijo pequeño”

La delincuencia de Barcelona no solo se da en el centro de la ciudad. El refuerzo de la seguridad en el centro hace que los barrios periféricos se conviertan en un foco de delincuencia “Roban, rompen coches, hay armas de fuego y armas blancas” . Del gran grupo de vecinos presente, la gran mayoría han sufrido un intento de asalto en los últimos días. Los vecinos se muestran muy preocupados, ya que la situación no parece cambiar: “Hace dos semanas pegaron cinco tiros detrás de mi casa” .

Otra de las vecinas presentes ha afirmado la inexistencia de Guardia Urbana por el barrio: “Hace tiempo que aquí no pasa un guardia urbano, no hay policía, Mossos de Esquadra no pasa un coche, es indignante”. Además, una vecina también habla del miedo que tiene los vecinos, en su caso ha sido amenazada de muerte: “Estoy amenazada de muerte, me han dicho que van a destrozar mi piso y que van a ir a por mi hijo pequeño”, todo porque intento mediar en un robo que se produjo en un comercio del barrio. Los vecinos hacen un llamamiento para que haya un mayor control policial en el barrio e intentar así paliar la gran oleada de criminalidad.