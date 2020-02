La primera víctima de la experta en denuncias falsas: "La juez me dijo que me escucharía porque era su obligación"

Este programa ha hablado en exclusiva con la primera víctima de esta presunta experta en denuncias falsas . Asegura que la mujer le denunció en Fabero, un pequeño pueblo de El Bierzo, por acoso laboral y sexual. "El día de la declaración salí pálido. Pensaba que me metían en la cárcel", dice el hombre.

El hombre cuenta que abrieron un expediente contra él en su empleo y que la orden de alejamiento con Vanesa le impedía acercarse a casa de su propia madre para cuidarla. También cuenta que se sintió señalado durante 6 años en la localidad injustamente y que la jueza archivó en primera instancia su denuncia por falsa acusación. "La juez me dijo que me iba a escuchar porque era su obligación, he sido culpable desde el minuto 1 por parte de la jueza", explica.