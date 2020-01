Dana, una víctima de explotación sexual: “Todas teníamos que ver cuando le pegaban una paliza a cada chica”

Dana es una víctima de explotación sexual por mafias del Este. Esta chica fue engañada y drogada antes de venir a España. Antes de que ella saliera de Rumanía sus captores ya habñian requisado su documentación. “Me amenazó con la pistola antes de embarcarme” , explica Dana. Una vez en España, Dana fue descubriendo poco a poco la realidad de su nuevo trabajo de camarera. Cuando fue con una chica y uno de los chicos a por ropa nueva, la ropa que le compraron no era para una camarera: “Yo me esperaba un traje negro, camisa blanca, pero era todo lo contrario” .

Su vida en el prostíbulo era un infierno, donde las palizas eran diarias, llegando incluso a prohibir a las chicas llorar. Su primera noche en el local fue la primera vez que fue violada: “Fue mi trauma, llegó a la habitación y me violó. Me enseño como tenía que hacer las cosas”. Las chicas tenían que presenciar como las otras chicas recibían palizas, llegando a ser obligadas a tener más de 10 clientes al día: “Si no llegábamos con ese dinero la paliza era más fuerte”. Fue uno de los clientes del club el que ayudó a Dana a escapar: “Le dije que si me ayudaba a salir, y que si no, me tiraba por la segunda planta”. Finalmente esta chica logró salir un dñia a comprar la comida, siendo recogida por este cliente que la ayuda a volver a su casa en Rumanía.