La declaración de la víctima de la ‘Manada de Manresa’: “Me llamó uno de los acusados y me dijo que era una p*** y que me había f*** a todos”

Comenzó el juicio en el que se juzgará a la ‘Manada de Manresa’ que en octubre de 2016 supuestamente violaron a una menor en una fiesta. La víctima, que por aquel entonces tenía 14 años, decía que en aquel momento se sintió obligada a hacer todo lo que le dijeron. “Lo tuve que hacer porque se pasaban una pistola. Me sentía intimidada”, declaraba la víctima, que dice recordar muy pocas coas de esa noche, algunos flashes. “Me acuerdo de estar llorando y alguien de gafas encima de mía. Había mucha gente tocándose”, recordaba la víctima. Al día siguiente la victima dice haberse despertado con un gran dolor de cabeza, que no había experimentado otras veces que había bebido, por lo que no descarta que la drogaran.